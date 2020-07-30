Ветврач дала рекомендации по питанию домашних животных

Ветеринарный врач Ляйсан Байбикова дала рекомендации по питанию домашних животных.

«Продукты должны быть хорошо термически обработаны, чтобы не допустить заражения домашнего питомца. Также важно учитывать калорийность рациона, чтобы собака не набирала вес, но и не голодала», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, главная идея всех трендов в питании для питомцев — польза, экологичность, длительный срок хранения и комфорт владельца домашнего животного.

Ранее генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак.