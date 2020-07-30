Ветврач дала рекомендации по питанию домашних животных

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Ветеринарный врач Ляйсан Байбикова дала рекомендации по питанию домашних животных.
Ветврач дала рекомендации по питанию домашних животных
  • Pixabay

«Продукты должны быть хорошо термически обработаны, чтобы не допустить заражения домашнего питомца. Также важно учитывать калорийность рациона, чтобы собака не набирала вес, но и не голодала», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, главная идея всех трендов в питании для питомцев — польза, экологичность, длительный срок хранения и комфорт владельца домашнего животного.

Ранее генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак.

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