В Петербурге рассказали о возможных сроках установки памятника Башлачёву

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В Санкт-Петербурге рассказали о возможных сроках установки памятника поэту и музыканту Александру Башлачёву.
В Петербурге рассказали о возможных сроках установки памятника Башлачёву
  • © Бюст Александра Башлачёва на стене здания череповецкой филармонии / wikipedia.org

Автор скульптуры Мария Иванова-Очерет в беседе с «Петербургским дневником» заявила, что место согласовано.

«Было ещё несколько моментов, которые нужно обсуждать по проекту, а с объёмными объектами это нужно делать офлайн. Думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Мы готовы. И если бы всё сложилось благополучно — и финансовые, и бюрократические вопросы, то могли бы поставить его в этом году поздней осенью. Однако сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года», — сообщила она.

По её словам, работа идёт.

В 2019 году Иванова-Очерет в беседе с «Невскими новостями» рассказала о проекте памятника.

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