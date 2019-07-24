Скульптор рассказала о проекте памятника Башлачёву в Петербурге

Скульптор и художник Мария Иванова-Очерет в беседе с «Невскими новостями» рассказала о проекте памятника музыканту Александру Башлачёву в Санкт-Петербурге.

«Я убеждена, что он лучший поэт русского рока да и вообще — своей эпохи. Его фигура — авторитет для большинства прославленных представителей этого музыкального жанра. Сам памятник уже исполнен. Осталось отлить скульптуру из бронзы», — заявила она.

Иванова-Очерет выразила надежду, что памятник появится в городе уже в 2020 году.

Она также сообщила, что для него удалось найти свободное место на набережной Невы по проспекту Обуховской обороны в сквере между Обводным каналом и Финляндским железнодорожным мостом.

В 2018 году Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге появился памятник актёру, поэту и барду Владимиру Высоцкому.