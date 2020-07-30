Гатчинский парк вернётся к обычному режиму работы с 1 августа

Гатчинский парк вернётся к обычному режиму работы с субботы, 1 августа.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ «Гатчина».

«Мы понемногу возвращаемся к прежнему графику работы. С 1 августа Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 6:00 до 22:00. Бесплатные билеты на входе получать будет не нужно. Проход с улицы Нестерова заработает вновь», — заявили в пресс-службе.

Попасть в парк также можно будет через входы у Арсенального каре, Типографии, Берёзовых ворот, Чёрных ворот и с улицы Нестерова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Екатерининский и Александровский парки в Пушкине доступны для посещения с 3 июля.