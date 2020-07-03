Екатерининский и Александровский парки в Пушкине возобновляют работу

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Екатерининский и Александровский парки в Пушкине доступны для посещения с пятницы, 3 июля.
Екатерининский и Александровский парки в Пушкине возобновляют работу
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственного музея-заповедника «Царское Село».

Установлен временный график — с 9:00 до 21:00 для Екатерининского парка, с 10:00 до 22:00 — для Александровского.

При входе действует стандарт безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.

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