Екатерининский и Александровский парки в Пушкине возобновляют работу

Екатерининский и Александровский парки в Пушкине доступны для посещения с пятницы, 3 июля.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственного музея-заповедника «Царское Село».

Установлен временный график — с 9:00 до 21:00 для Екатерининского парка, с 10:00 до 22:00 — для Александровского.

При входе действует стандарт безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.