На Московский регион надвигается дождь с градом и сильным ветром

МЧС предупреждает о дожде, сильном ветре и грозе в Москве и области в ближайшее время.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 15—20 м/с», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

В Подмосковье до конца суток 29 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, а также усиление ветра с порывами до 13—18 м/с.

Ранее сообщалось, что сильный ливень, сопровождаемый грозой и шквалистым ветром, ожидается 29 июля в Санкт-Петербурге.