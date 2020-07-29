В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Сильный ливень, сопровождаемый грозой и шквалистым ветром, ожидается 29 июля в Санкт-Петербурге. Местами возможен град.

«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 июля, начиная с 13—16 часов, ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 15—18 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — приводит kp.ru сообщении МЧС.

В Ленинградской области, как ожидается, ливень начнётся в полдень.

В МЧС не исключают вероятность выпадения града.

28 июля «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге из-за надвигающегося шторма объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.