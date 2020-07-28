В МЧС предупредили об ухудшении лесопожарной обстановки в Якутии

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В ближайшие две недели прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Якутии. Об этом говорится в докладе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
В МЧС предупредили об ухудшении лесопожарной обстановки в Якутии
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.

По данным лесопожарных служб, за сутки в России ликвидировали 65 природных пожаров на площади почти 1,2 тыс. га.

Ранее издание Tagilcity.ru сообщило, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности 28 и 29 июля.

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