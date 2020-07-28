В России потушили 65 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 65 природных пожаров на площади почти 1,2 тыс. га. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 27 июля, в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 1191 га», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что к 0:00 28 июля в России зафиксировано 137 лесных пожаров, которые активно тушили. Ранее издание Tagilcity.ru сообщило, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности 28 и 29 июля.