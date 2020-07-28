В России потушили 65 природных пожаров за сутки

Короткая ссылка
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 65 природных пожаров на площади почти 1,2 тыс. га. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В России потушили 65 природных пожаров за сутки
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 27 июля, в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 1191 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к 0:00 28 июля в России зафиксировано 137 лесных пожаров, которые активно тушили.

Ранее издание Tagilcity.ru сообщило, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности 28 и 29 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить