В Петербурге завершили реставрацию повреждённой скульптуры на Аничковом мосту
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки. В ходе детального натурного обследования с лесов обнаружили, что повод был вырван из одного авторского крепежа, который под воздействием применённой механической силы был повреждён и повис на втором креплении», — заявили в Музее городской скульптуры.
Специалисты решили сохранить авторский способ соединения фрагментов и состыковать их, заменив повреждённый латунный крепёж на аналогичный новый.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.