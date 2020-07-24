В Петербурге завершили реставрацию повреждённой скульптуры на Аничковом мосту

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В Санкт-Петербурге завершили реставрацию юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, которая пострадала в результате акта вандализма в начале лета.
В Петербурге завершили реставрацию повреждённой скульптуры на Аничковом мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки. В ходе детального натурного обследования с лесов обнаружили, что повод был вырван из одного авторского крепежа, который под воздействием применённой механической силы был повреждён и повис на втором креплении», — заявили в Музее городской скульптуры.

Специалисты решили сохранить авторский способ соединения фрагментов и состыковать их, заменив повреждённый латунный крепёж на аналогичный новый.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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