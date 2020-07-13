В Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода

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В Москве завершился открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века — Въездную башню Хорошёвского конного завода. Победитель обязуется отреставрировать здание в течение пяти лет.
В Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода
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Въездная башня Хорошёвского конного завода является объектом культурного наследия, она расположена по адресу: Таманская улица, дом 2, строение 8. Площадь здания — 39,5 кв. м.

«На аренду претендовали три участника, а цена в ходе торгов возросла с 1 до 15 млн рублей. Победителю аукциона необходимо провести реставрационные работы по сохранению объекта: на это даётся пять лет, но, как правило, арендаторы завершают работы быстрее. После этого победитель аукциона сможет арендовать объект сроком на 49 лет по льготной цене — рубль за квадратный метр», — передаёт НСН слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Недавно стало известно, что в Москве планируют отреставрировать театр «Модерн». Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

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