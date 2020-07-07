В Москве отреставрируют театр «Модерн»

В Москве планируют отреставрировать театр «Модерн».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

Проект работ утверждён.

«Специалисты проведут комплексную реставрацию здания: укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам», — заявила заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава департамента Алексей Емельянов напомнил, что здание — объект культурного наследия федерального значения. Оно построено по проекту архитектора Капитолия Дулина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.