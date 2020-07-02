В Москве отреставрировали найденные археологами артефакты XVIII века

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В Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.
В Москве отреставрировали найденные археологами артефакты XVIII века
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди находок — обувные пряжки, застёжки в виде морских раковин, гладкая мундирная пуговица. Они сделаны из железа, медных сплавов и серебра.

«Специалисты обнаружили предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Артефакты очищены от коррозии и множественных загрязнений. В будущем они могут стать экспонатами Музея Москвы.

Ранее, как сообщало kp.ru, в Москве рассказали о работе по реставрации памятников культуры.

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