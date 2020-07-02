В Москве отреставрировали найденные археологами артефакты XVIII века
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Среди находок — обувные пряжки, застёжки в виде морских раковин, гладкая мундирная пуговица. Они сделаны из железа, медных сплавов и серебра.
«Специалисты обнаружили предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Артефакты очищены от коррозии и множественных загрязнений. В будущем они могут стать экспонатами Музея Москвы.
Ранее, как сообщало kp.ru, в Москве рассказали о работе по реставрации памятников культуры.