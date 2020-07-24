Эксперт оценил ситуацию с засухой

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Доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов оценил ситуацию с засухой.
Эксперт оценил ситуацию с засухой
  • РИА Новости

«Засухи встречаются с интервалом в три — семь лет, в России последняя была десять лет назад», — рассказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, нынешняя засуха не такая серьёзная, как в 2010 году.

Как отметил Абакумов, нужно вкладывать средства в семеноводство, в том числе засухоустойчивых культур. Не следует забывать и о глобальном потеплении.

Ранее учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявили, что засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах страны.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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