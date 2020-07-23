Школы танцев рассказали о влиянии коронавируса на свою деятельность

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Представители танцевальных школ рассказали о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённого из-за него карантина на свою деятельность.
Школы танцев рассказали о влиянии коронавируса на свою деятельность
  • Reuters

Как сообщает портал «Пляс», некоторые школы из-за карантина лишились не только учеников, но и преподавателей.

«Нам пришлось закрыться самыми первыми, потому что границы начали закрывать, и мы отправили наших хореографов обратно в Великобританию... Мы по-прежнему не можем запуститься, так как границы до сих пор закрыты, и мы не можем привезти наших преподавателей в Москву», — указал представитель команды лондонской школы танцев Drive Dance Эльдар Хакимов.

Отмечается, что танцевальные студии понесли значительные убытки из-за простоя и пытались компенсировать их онлайн-занятиями и публикацией обучающих видео.

«Мы пробовали заниматься онлайн и записывали видео-уроки для наших учеников, но в танцах своя специфика, и не все согласились так заниматься, не всем это было удобно», — отметила руководитель школы бальных танцев Premium Dance Club Анна Кислова.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал о потерях туристической отрасли за полгода из-за коронавируса.

21 июля предприниматели Аделина и Манвел Григорян из Москвы в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» рассказали о работе во время пандемии.

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