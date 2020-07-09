В РСТ назвали объём потерь туротрасли за полгода

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал о потерях туристической отрасли за полгода.
В РСТ назвали объём потерь туротрасли за полгода
  • РИА Новости

«Потери туристической отрасли за последние полгода, по данным Ростуризма, составили 1,5 трлн рублей», — цитирует его РИА Новости.

При этом он заявил, что отрасли потребуется не менее полутора лет для восстановления до тех объёмов, которые были до кризиса.

Игнатьев добавил, что в России в туристической отрасли работают порядка 2,5 млн человек, а со смежными отраслями — примерно 5—6 млн человек.

Ранее в Ростуризме дали прогноз по возвращению иностранных туристов.

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