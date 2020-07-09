В РСТ назвали объём потерь туротрасли за полгода
- РИА Новости
«Потери туристической отрасли за последние полгода, по данным Ростуризма, составили 1,5 трлн рублей», — цитирует его РИА Новости.
При этом он заявил, что отрасли потребуется не менее полутора лет для восстановления до тех объёмов, которые были до кризиса.
Игнатьев добавил, что в России в туристической отрасли работают порядка 2,5 млн человек, а со смежными отраслями — примерно 5—6 млн человек.
Ранее в Ростуризме дали прогноз по возвращению иностранных туристов.