В РСТ назвали объём потерь туротрасли за полгода

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал о потерях туристической отрасли за полгода.

«Потери туристической отрасли за последние полгода, по данным Ростуризма, составили 1,5 трлн рублей», — цитирует его РИА Новости.

При этом он заявил, что отрасли потребуется не менее полутора лет для восстановления до тех объёмов, которые были до кризиса.

Игнатьев добавил, что в России в туристической отрасли работают порядка 2,5 млн человек, а со смежными отраслями — примерно 5—6 млн человек.

Ранее в Ростуризме дали прогноз по возвращению иностранных туристов.