Предприниматели из Москвы рассказали о работе во время пандемии

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Предприниматели Аделина и Манвел Григорян из Москвы рассказали о работе во время пандемии.
Предприниматели из Москвы рассказали о работе во время пандемии
  • РИА Новости

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» они заявили, что на время им пришлось закрыть свою вокальную студию и полностью перевести преподавание в онлайн-формат.

«Мы хотели сделать такую семейную студию, небольшое семейное дело. Взять в аренду дополнительные помещения, приобрести ещё оборудование. Но из-за коронавируса планы пришлось отложить», — заявил Григорян.

По его словам, они соскучились по живому общению и очень надеются, что скоро всё закончится.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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