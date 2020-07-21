Предприниматели из Москвы рассказали о работе во время пандемии

Предприниматели Аделина и Манвел Григорян из Москвы рассказали о работе во время пандемии.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» они заявили, что на время им пришлось закрыть свою вокальную студию и полностью перевести преподавание в онлайн-формат.

«Мы хотели сделать такую семейную студию, небольшое семейное дело. Взять в аренду дополнительные помещения, приобрести ещё оборудование. Но из-за коронавируса планы пришлось отложить», — заявил Григорян.

По его словам, они соскучились по живому общению и очень надеются, что скоро всё закончится.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.