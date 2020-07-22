Эксперт дала рекомендации по сбору грибов в Ленобласти

Младший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Мила Калинина дала рекомендации по сбору грибов в Ленинградской области.

«Самое первое и самое главное правило для любого грибника, который собирается долго и счастливо жить и заниматься своим любимым делом, — это брать в корзину только те грибы, которые он знает. В нашем регионе это белые, подберёзовики, подосиновики, сыроежки», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, если опыта нет, то лучше идти в лес с тем, кто точно знает, что можно собирать.

Как напомнила Калинина, помимо бледной поганки, в регионе есть и другие смертельно ядовитые грибы, в том числе мухомор вонючий.

Ранее диетолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по борьбе с лишним весом.