Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана вновь перенесена

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Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» вновь перенесена в связи с распространением коронавируса в США. Изначально картина должна была выйти на экраны 17 июля, но была перенесена на 31 июля, а затем на 12 августа.
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана вновь перенесена
  • Reuters

Об этом сообщает Variety.

Как отметил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих, новая дата премьеры будет объявлена в ближайшее время.

13 июля власти американского штата Калифорния распорядились приостановить во всех округах работу баров, ресторанов, музеев, кинотеатров и развлекательных центров.

Также в конце июня губернатор Аризоны Даг Дьюси объявил о возвращении ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В апреле 2020 года стало известно, что организаторы кинопремии «Оскар» объявили о решении временно изменить правила отбора в связи с пандемией коронавируса и позволить участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах. 

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