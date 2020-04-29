К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы

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Организаторы кинопремии «Оскар» объявили о решении временно изменить правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешить участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах. 
К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов премии.

Отмечается, что правило будет действовать до момента открытия кинотеатров и лишь для 93-й церемонии «Оскара». 

Для участия в конкурсе владельцы кинофильма должны передать представителям киноакадемии его копию для просмотра на специальном защищённом сайте в течение 60 дней со дня показа картины в интернете.

«Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора», — отметили организаторы.

В феврале 2020 года премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила южнокорейская лента «Паразиты».

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