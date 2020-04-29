К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов премии.
Отмечается, что правило будет действовать до момента открытия кинотеатров и лишь для 93-й церемонии «Оскара».
Для участия в конкурсе владельцы кинофильма должны передать представителям киноакадемии его копию для просмотра на специальном защищённом сайте в течение 60 дней со дня показа картины в интернете.
«Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора», — отметили организаторы.
В феврале 2020 года премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила южнокорейская лента «Паразиты».