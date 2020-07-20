Эксперт оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов

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Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов.
Эксперт оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов
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«Это наиболее опасная угроза, если, например, пользователь применял тот же пароль к своему основному почтовому ящику», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Среди других угроз эксперт назвал целенаправленный фишинг и спам-рассылки, а также шантаж, если пользователи посещали ресурсы с запрещённым контентом.

По словам Гнедина, лучше выбирать более надёжные сервисы VPN, которые обеспечивают должный уровень безопасности данных своих клиентов.

Ранее СМИ сообщали, что данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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