Эксперт оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов.

«Это наиболее опасная угроза, если, например, пользователь применял тот же пароль к своему основному почтовому ящику», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Среди других угроз эксперт назвал целенаправленный фишинг и спам-рассылки, а также шантаж, если пользователи посещали ресурсы с запрещённым контентом.

По словам Гнедина, лучше выбирать более надёжные сервисы VPN, которые обеспечивают должный уровень безопасности данных своих клиентов.

Ранее СМИ сообщали, что данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.