СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов были обнаружены в интернете в открытом доступе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений. На незащищённом сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в сеть утекли электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

«Общий объём данных — 1,2 Тбайт. У многих приложений — более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5», — уточнили авторы.

Ранее портал «Код Дурова» сообщил, что на одном из форумов даркнета была размещена база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram размером около 900 Мбайт. В базе содержались номера телефонов и имена пользователей Telegram.