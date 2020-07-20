СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете

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Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов были обнаружены в интернете в открытом доступе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете
  • Pixabay

«Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений. На незащищённом сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в сеть утекли электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

«Общий объём данных — 1,2 Тбайт. У многих приложений — более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5», — уточнили авторы.

Ранее портал «Код Дурова» сообщил, что на одном из форумов даркнета была размещена база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram размером около 900 Мбайт. В базе содержались номера телефонов и имена пользователей Telegram.

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