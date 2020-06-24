В Telegram прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей

Пресс-служба Telegram прокомментировала сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера, содержащей никнеймы и телефонные номера. Об этом сообщил ТАСС.

Как заявили в Telegram, подобные базы собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя.

«К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — заявили в компании.

При этом анализ данных показал, что дополнительные меры, принятые Telegram в конце 2019 года, оказались эффективны.

«Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже не актуальные данные», — рассказали в пресс-службе.

Ранее портал «Код Дурова» сообщил, что на одном из форумов «даркнета» была размещена база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram размером около 900 мегабайт. В базе содержались номера телефонов и имена пользователей Telegram.