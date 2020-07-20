Эксперт рассказал о возможных рисках при использовании VPN

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал о возможных рисках при использовании VPN.

В беседе с URA.RU он отметил, что иногда такие сервисы нужны по работе — для передачи коммерческих данных.

«В повседневности они не имеют никакой ценности», — считает эксперт.

Как отметил Лифшиц, пользователь при установке VPN считает, что обезопасил себя, но провайдер сервиса может допустить утечку данных.

По словам эксперта, существуют тысячи компаний, предлагающих защищённое соединение, и можно ошибиться с выбором надёжной.

Ранее СМИ сообщали, что данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов были обнаружены в интернете в открытом доступе.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.