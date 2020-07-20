Эксперт рассказал о возможных рисках при использовании VPN

Короткая ссылка
Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал о возможных рисках при использовании VPN.
Эксперт рассказал о возможных рисках при использовании VPN
  • Pixabay

В беседе с URA.RU он отметил, что иногда такие сервисы нужны по работе — для передачи коммерческих данных.

«В повседневности они не имеют никакой ценности», — считает эксперт.

Как отметил Лифшиц, пользователь при установке VPN считает, что обезопасил себя, но провайдер сервиса может допустить утечку данных.

По словам эксперта, существуют тысячи компаний, предлагающих защищённое соединение, и можно ошибиться с выбором надёжной.

Ранее СМИ сообщали, что данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов были обнаружены в интернете в открытом доступе.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить