МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
- РИА Новости
«С 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.
Спасатели советуют людям обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями на улице.
Хозяева автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности в воскресенье, 19 июля, из-за грозы.