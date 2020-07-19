МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильным ветром в Московской области.

«С 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.

Спасатели советуют людям обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями на улице.

Хозяева автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности в воскресенье, 19 июля, из-за грозы.