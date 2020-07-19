В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.
Отмечается, что предупреждение о грозе действует 19 июля.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что на большей части страны погода в августе будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.