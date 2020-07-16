Зоолог, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал сообщения о появлении лис в городах Пермского края.

«Никакой опасности для человека лиса не представляет. Главное — не гонять палками, не кидать камнями и не проявлять никакой агрессии. Лучше доброжелательно пройти мимо», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, лисы могут быть переносчиками заболеваний, включая бешенство.

Дроздов также напомнил, что это довольно боязливые и трусливые животные.

Ранее эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин прокомментировал рост количества медведей в России.

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