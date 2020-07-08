В Краснодарском крае предупредили о высокой вероятности образования смерчей

До вечера среды, 8 июля, и в течение четверга, 9 июля, в Краснодарском крае может быть высокая вероятность образования смерчей на Черноморском побережье.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Краевое ГУ МЧС России советует по возможности ограничить пребывание на улице.

Если непогода застала вне дома, то желательно укрыться в подземных переходах или в подъездах. Не рекомендуется прятаться от сильного ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможных смерчах в Московском регионе.

URA.RU сообщало об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области.