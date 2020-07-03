Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу регионального ЦГМС, грозы и град начнутся 3 июля. В субботу, 4 июля, температура воздуха составит до +29 ˚С, в воскресенье, 5 июля, ожидается до +30 ˚С.

В ночь на воскресенье в регион вернутся дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Также стало известно, что грозы ожидаются и местами в Удмуртии. В субботу порывы ветра могут составить 17 м/с. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Граждан призвали ограничить пребывание на улице.

Ранее сообщалось, что особенно жаркая погода прогнозируется в ряде областей юга России и Черноземья в ближайшие пять-шесть дней.