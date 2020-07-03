Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу регионального ЦГМС, грозы и град начнутся 3 июля. В субботу, 4 июля, температура воздуха составит до +29 ˚С, в воскресенье, 5 июля, ожидается до +30 ˚С.

В ночь на воскресенье в регион вернутся дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Также стало известно, что грозы ожидаются и местами в Удмуртии. В субботу порывы ветра могут составить 17 м/с. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Граждан призвали ограничить пребывание на улице.

Ранее сообщалось, что особенно жаркая погода прогнозируется в ряде областей юга России и Черноземья в ближайшие пять-шесть дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить