Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По прогнозу регионального ЦГМС, грозы и град начнутся 3 июля. В субботу, 4 июля, температура воздуха составит до +29 ˚С, в воскресенье, 5 июля, ожидается до +30 ˚С.
В ночь на воскресенье в регион вернутся дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.
Также стало известно, что грозы ожидаются и местами в Удмуртии. В субботу порывы ветра могут составить 17 м/с. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Граждан призвали ограничить пребывание на улице.
Ранее сообщалось, что особенно жаркая погода прогнозируется в ряде областей юга России и Черноземья в ближайшие пять-шесть дней.