Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
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«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он отметил, что по некоторым дням температура воздуха в данных регионах будет достигать 41°C.
Ранее спасатели предупредили о жаре в Краснодарском крае в ближайшие дни.