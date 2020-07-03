Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни

Особенно жаркая погода прогнозируется в ряде областей юга России и Черноземья в ближайшие пять-шесть дней.

«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что по некоторым дням температура воздуха в данных регионах будет достигать 41°C.

Ранее спасатели предупредили о жаре в Краснодарском крае в ближайшие дни.