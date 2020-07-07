Синоптик предупредил о возможных смерчах в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы во вторник, 7 июля.

«Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они указывают, что, кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эти явления будут локальными и «затронут в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона».

Ранее в МЧС предупредили о риске смерчей вблизи Сочи и Туапсе на фоне жары.