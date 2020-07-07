Синоптик предупредил о возможных смерчах в Московском регионе

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы во вторник, 7 июля.

«Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они указывают, что, кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эти явления будут локальными и «затронут в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона».

Ранее в МЧС предупредили о риске смерчей вблизи Сочи и Туапсе на фоне жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить