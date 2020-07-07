В МЧС предупредили о риске смерчей вблизи Сочи и Туапсе на фоне жары

Вблизи ряда населённых пунктов на Черноморском побережье Краснодарского края возможно образование смерчей в связи с высокими среднесуточными температурами, предупредили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 °C, и прогревшимися водами Черноморского побережья, сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населённых пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об опасных природных явлениях в Краснодарском крае, Хакасии и Туве.

Портал «Юга.ру» также передавал о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае.