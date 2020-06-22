Спасатели предупредили о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в регионе (за исключением Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом.
Спасатели предупредили о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае
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Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные ведомства, также вероятно шквалистое усиление ветра до 20 м/с, а воздух прогреется до 32 °C.

В МЧС предупредили о возможном резком подъёме уровня рек, размыве берегов водоёмов, прорыве дамб, а также о вероятности подмыва опор мостов земляных насыпей ж/д путей, опор ЛЭП.

В ведомстве рекомендовали оставаться дома, в укрытии, использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь, а машины парковать в подготовленных для этого местах. 

Ранее, как сообщало издание kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.

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