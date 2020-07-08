Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
- РИА Новости
«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — приводит его слова ТАСС.
В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала, что изучается вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.
В конце июня она проинформировала, что кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах.