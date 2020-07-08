Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

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Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до половины от обычного количества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
  • РИА Новости

«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — приводит его слова ТАСС.

В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала, что изучается вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.

В конце июня она проинформировала, что кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах.

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