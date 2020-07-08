Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до половины от обычного количества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — приводит его слова ТАСС.

В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала, что изучается вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.

В конце июня она проинформировала, что кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах.