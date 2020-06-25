Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона. — RT). Но параллельно мы понимаем, что кино… принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры… Мы говорили о возможной дате 15 июля, она продолжает быть актуальной», — цитирует РИА Новости Любимову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в столице («свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия») будут приниматься в июле.

Президент России Владимир Путин также выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.