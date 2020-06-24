Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России
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- РИА Новости
Кадры с мероприятия показал телеканал «Россия 24».
«Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдёт в нормальное русло. Будет проще, спокойнее работать», — заявил президент.
При этом он напомнил, что публично призвал россиян «быть пока аккуратными».
Ранее Путин в ходе церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил лауреатов.
Государственные премии России были вручены за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.