Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил во время общения с лауреатами госпремий.

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РИА Новости

Кадры с мероприятия показал телеканал «Россия 24». «Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдёт в нормальное русло. Будет проще, спокойнее работать», — заявил президент. При этом он напомнил, что публично призвал россиян «быть пока аккуратными». Ранее Путин в ходе церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил лауреатов. Государственные премии России были вручены за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.