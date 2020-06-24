Путин поздравил лауреатов государственных премий

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Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил лауреатов и пожелал им крепкого здоровья и успехов в будущем. Об этом сообщило РИА Новости.
Путин поздравил лауреатов государственных премий
  • РИА Новости

Президент вручает государственные премии России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Он отметил, что Россия является самодостаточной, сильной, открытой страной, «где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремлённых, талантливых, преданных Родине и своему делу».

«И конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем», — отметил глава государства.

Он пожелал, чтобы все начинания и проекты лауреатов были успешными, наполняли энергией и вдохновляли на новые свершения.

В числе лауреатов премии композитор Давид Тухманов, народный артист России учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко, писатель и литературовед Валентин Курбатов, гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов и другие.

Ранее Путин принял участие в приёме для глав государств, которые приглашены на парад в честь 75-летия Победы.

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