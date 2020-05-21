Минкультуры разрабатывает вариант рассадки в театрах в шахматном порядке

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Минкультуры рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Минкультуры разрабатывает вариант рассадки в театрах в шахматном порядке
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок — это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России», — сказала она в эфире Первого канала.

Любимова уточнила, что для подобной рассадки продаются нечётные билеты в нечётные ряды и чётные билеты в чётные ряды.

Она добавила, что зрителей будет значительно меньше.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в стране с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров.

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