Минкультуры разрабатывает вариант рассадки в театрах в шахматном порядке

Минкультуры рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок — это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России», — сказала она в эфире Первого канала.

Любимова уточнила, что для подобной рассадки продаются нечётные билеты в нечётные ряды и чётные билеты в чётные ряды.

Она добавила, что зрителей будет значительно меньше.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в стране с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров.