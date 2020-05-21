Минкультуры разрабатывает вариант рассадки в театрах в шахматном порядке
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок — это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России», — сказала она в эфире Первого канала.
Любимова уточнила, что для подобной рассадки продаются нечётные билеты в нечётные ряды и чётные билеты в чётные ряды.
Она добавила, что зрителей будет значительно меньше.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в стране с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров.