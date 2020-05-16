В Италии с 15 июня откроются театры и кинотеатры

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в стране с 25 мая откроются тренажёрные залы и спортивные центры, а с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров.

«С понедельника возобновляются футбольные тренировки и открываются музеи, с 25 мая заработают тренажёрные залы и спортивные центры», — цитирует РИА Новости Конте.

Он добавил, что «с 15 июня откроются театры и кино, а также станут доступны различные предложения для детей развлекательно-образовательного характера».

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.