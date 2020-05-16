В Италии с 15 июня откроются театры и кинотеатры
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«С понедельника возобновляются футбольные тренировки и открываются музеи, с 25 мая заработают тренажёрные залы и спортивные центры», — цитирует РИА Новости Конте.
Он добавил, что «с 15 июня откроются театры и кино, а также станут доступны различные предложения для детей развлекательно-образовательного характера».
Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.