Учёный оценил вероятность смерчей в России

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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им А. М. Обухова Российской академии наук кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский оценил вероятность смерчей в России.
Учёный оценил вероятность смерчей в России
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«Сезон смерчей на европейской территории России длится с мая по сентябрь. Максимальная вероятность их образования наступает в июне. Смерчи могут формироваться в районе 17—18 часов дня», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в Москве и Московской области такие природные явления случались. Так, в столице самый сильный смерч был зафиксирован 16 июня 1904 года.

Из последних случаев — смерч в Рузском районе Подмосковья 13 июля 2016 года, напомнил Чернокульский.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможных смерчах в Московском регионе.

URA.RU сообщало об усилении ветра до 14 м/с в Челябинской области.

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