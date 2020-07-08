Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 июля в Московском регионе ожидается «температурный градиент».
Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

По его словам, суть необычного климатического явления заключается в разнице между температурой в отдельных соседних районах.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве ещё жарко, +26...+28 °С, на востоке Московской области — до +33 °С, а на западе — от +18 °С до +23 °С. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что «температурный градиент» в столичном регионе будет связан с перемещением холодного фронтального раздела с запада.

Ранее Вильфанд рассказал в беседе с НСН об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.

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