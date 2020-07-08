Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
По его словам, суть необычного климатического явления заключается в разнице между температурой в отдельных соседних районах.
«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве ещё жарко, +26...+28 °С, на востоке Московской области — до +33 °С, а на западе — от +18 °С до +23 °С. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что «температурный градиент» в столичном регионе будет связан с перемещением холодного фронтального раздела с запада.
Ранее Вильфанд рассказал в беседе с НСН об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.