МЧС предупредило о грозе в Подмосковье 7—8 июля
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«В период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидаются гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с», — сказано в тексте.
Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок по городу.
Автомобили следует оставлять вдали от деревьев.
Также в случае попадания под ливень на улице не рекомендуется спускаться в подземные переходы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с НСН об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.