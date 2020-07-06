МЧС предупредило о грозе в Подмосковье 7—8 июля

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Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Московской области 7—8 июля, сообщает ГУ МЧС по региону.
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье 7—8 июля
  • globallookpress.com

«В период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидаются гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с», — сказано в тексте.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок по городу.

Автомобили следует оставлять вдали от деревьев.

Также в случае попадания под ливень на улице не рекомендуется спускаться в подземные переходы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с НСН об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.

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