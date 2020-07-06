В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.

«Впереди ещё июль и август — самые дождливые месяцы по климатическим характеристикам… Несмотря на бытующее мнение, что осадков больше всего осенью... Июль, с климатической точки зрения, ещё и месяц с самым большим числом опасных погодных явлений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, опасные погодные явления, а также сильные осадки в России в данный период времени связаны с активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.

Ранее Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны.

Согласно прогнозу синоптиков, в ряде российских регионов в скором времени наступит аномально жаркая погода. Высокие для этого времени года температуры будут наблюдаться практически всю неделю. В Волгоградской области температура может достигнуть +42 °С, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидается до +38 °С.