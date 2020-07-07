Вильфанд оценил вероятность смерчей в России
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«Смерчи не очень характерны для территории нашей страны. Опасная зона является традиционно характерной для Американского континента», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, это связано в тем, что в умеренных и низких широтах США формируется зона столкновения тёплых воздушных масс с континента и прохладных — со стороны океана.
«Смерчи над Северной Америкой в тысячу раз чаще, чем над территорией нашей страны», — добавил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможных смерчах в Московском регионе.
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