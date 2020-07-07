Музей Фаберже в Петербурге открылся для посещения

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Музей Фаберже в Санкт-Петербурге открылся для посещения.
Музей Фаберже в Петербурге открылся для посещения
  • © fabergemuseum.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Начиная с 7 июля все желающие смогут посетить постоянную экспозицию музея, в которой представлено крупнейшее в мире собрание русского ювелирного искусства XIX — начала XX века, в том числе шедевры знаменитой фирмы Карла Фаберже, а также русские эмали, парадное серебро, иконы в ювелирных окладах, военно-мемориальные предметы, фарфор и живопись», — заявили в пресс-службе учреждения.

Гостям необходимы маски. Также следует соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Гатчинский дворец возобновляет деятельность во вторник, 7 июля, а Приоратский дворец — в субботу, 11 июля.

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