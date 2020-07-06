Петропавловская крепость открылась для посетителей

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Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге открылась для посетителей.
Петропавловская крепость открылась для посетителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Гости должны соблюдать санитарные правила, в том числе носить маски и перчатки. Количество посетителей, которые одновременно могут находиться в залах, ограничено.

«Открыты у нас на территории Петропавловской крепости собор, тюрьма, работный дом и музей космонавтики», — заявил директор Государственного музея истории Петербурга Николай Колякин.

По его словам, эти пространства символизируют город.

Также стало известно, что дворцы музея-заповедника «Гатчина» открываются для посещения. Они будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.

Гатчинский дворец возобновит деятельность во вторник, 7 июля, а Приоратский дворец — в субботу, 11 июля.

Ранее сообщалось, что в музее «Царское Село» прокомментировали последствия пандемии.

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