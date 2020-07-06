Петропавловская крепость открылась для посетителей
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Гости должны соблюдать санитарные правила, в том числе носить маски и перчатки. Количество посетителей, которые одновременно могут находиться в залах, ограничено.
«Открыты у нас на территории Петропавловской крепости собор, тюрьма, работный дом и музей космонавтики», — заявил директор Государственного музея истории Петербурга Николай Колякин.
По его словам, эти пространства символизируют город.
Также стало известно, что дворцы музея-заповедника «Гатчина» открываются для посещения. Они будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.
Гатчинский дворец возобновит деятельность во вторник, 7 июля, а Приоратский дворец — в субботу, 11 июля.
Ранее сообщалось, что в музее «Царское Село» прокомментировали последствия пандемии.