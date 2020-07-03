В музее «Царское Село» прокомментировали последствия пандемии

Директор государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова прокомментировала последствия пандемии.

«Психологически изменение режима работы музея, его фактическое закрытие — это тяжёлое испытание», — цитирует Таратынову «Петербургский дневник».

По её словам, можно говорить о сформированном рефлексе общения в онлайн-режиме, и выход из карантина потребует от каждого неких усилий над собой.

«Основной урок — перенос многих коммуникаций в онлайн-пространство. Мы многому научились, и в дальнейшем эти навыки, несомненно, облегчат нашу жизнь», — считает директор музея.

Как добавила Таратынова, роль музеев после пандемии останется очень важной.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее.