В музее «Царское Село» прокомментировали последствия пандемии

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Директор государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова прокомментировала последствия пандемии.
В музее «Царское Село» прокомментировали последствия пандемии
  • РИА Новости

«Психологически изменение режима работы музея, его фактическое закрытие — это тяжёлое испытание», — цитирует Таратынову «Петербургский дневник».

По её словам, можно говорить о сформированном рефлексе общения в онлайн-режиме, и выход из карантина потребует от каждого неких усилий над собой.

«Основной урок — перенос многих коммуникаций в онлайн-пространство. Мы многому научились, и в дальнейшем эти навыки, несомненно, облегчат нашу жизнь», — считает директор музея.

Как добавила Таратынова, роль музеев после пандемии останется очень важной.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее.

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