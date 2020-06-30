В Третьяковке покажут картины из коллекции ГМИИ Татарстана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.
Экспозиция называется «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан».
Посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Николай Рерих, Василий Кандинский, Константин Богаевский, Александр Головин, Наталия Гончарова.
Ранее, как сообщало НТВ, директор департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон прокомментировал пожар в Литературном музее имени Горького.