В Третьяковке покажут картины из коллекции ГМИИ Татарстана

Выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее. Она должна пройти с 18 августа по 1 ноября.

РИА Новости