В Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Пока основная часть этих мероприятий пройдёт в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Например, дворцы и центры творчества организуют онлайн-концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы и флешмобы.
Ранее URA.RU сообщало, что День города в Магнитогорске, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса.