В Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности

Короткая ссылка
В среду, 8 июля, в социальных учреждениях Москвы пройдут мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности.
В Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Пока основная часть этих мероприятий пройдёт в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Например, дворцы и центры творчества организуют онлайн-концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы и флешмобы.

Ранее URA.RU сообщало, что День города в Магнитогорске, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить