В Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности

В среду, 8 июля, в социальных учреждениях Москвы пройдут мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Пока основная часть этих мероприятий пройдёт в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Например, дворцы и центры творчества организуют онлайн-концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы и флешмобы.

Ранее URA.RU сообщало, что День города в Магнитогорске, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса.