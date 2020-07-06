Ржевский мемориал посетили более 30 тысяч человек

Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области посетили более 30 тыс. человек за пять дней.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Среди гостей — местные жители, а также гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Татарстана. Кроме того, посмотреть на мемориал приезжали из Киргизии.

На территории, где расположен памятник, работает и интерактивный музей. Как отметили в пресс-службе Музея Победы, комбинация современных мультимедиасистем позволяет погрузиться в атмосферу и увидеть найденные археологами предметы быта советских солдат.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.