Ржевский мемориал посетили более 30 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Среди гостей — местные жители, а также гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Татарстана. Кроме того, посмотреть на мемориал приезжали из Киргизии.
На территории, где расположен памятник, работает и интерактивный музей. Как отметили в пресс-службе Музея Победы, комбинация современных мультимедиасистем позволяет погрузиться в атмосферу и увидеть найденные археологами предметы быта советских солдат.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
ИА «Удмуртия» передавало, что у второго корпуса УдГУ в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.